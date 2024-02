Metro de Bogotá: ahora dicen que la línea 2 se adjudicará en diciembre

Línea 2 del Metro de Bogotá Foto: Cortesía Alcaldía de Bogotá

Resolver la queja por el posible conflicto de interés entre algunos de los consorcios precalificados para competir por el contrato de la línea 2 del metro de Bogotá, parece más complejo de lo que se esperaba. Desde septiembre que se presentó la denuncia a la fecha, la Empresa Metro (EMB) sigue sin emitir una decisión oficial. Y a pesar de que ya habían modificado el cronograma para tener más tiempo, tal parece que la situación los obligó a realizar una nueva modificación.

Vale recordar que, en medio de la denuncia, el consorcio que radicó la observación solicitó a la EMB no abrir la licitación hasta no tener una respuesta oficial y de fondo a su reclamo, que apuntaba a dejar fuera de competencia a los consorcios que presuntamente incurrieron en la inhabilidad. Pese a ello, la EMB decidió seguir adelante y el 18 de octubre publicó los pliegos de la licitación, momento en el cuál empezaron a correr términos para adjudicar el contrato.

Si bien, la Empresa Metro adelantó las indagaciones pertinentes, para resolver el caso, e incluso en diciembre proyectó una respuesta en la que negaba el posible conflicto de intereses, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no avaló la respuesta. Esto obligó a la EMB a modificar por primera vez el cronograma. En la Adenda 1 decía que los habilitados podían radicar sus ofertas el 15 de mayo próximo y, luego de diversos trámites, se daría a conocer al ganador el 20 de agosto.

Este martes, luego de someter la decisión al aval del BID, la Empresa Metro publicó una nueva adenda al proceso, para modificar una vez más el cronograma. Ahora, el Distrito amplió el plazo hasta el 21 de agosto para recibir ofertas y, luego de una serie de trámites y evaluaciones, anunciará al ganador del contrato el 6 de diciembre próximo. Con una fecha clave en este caso: hasta el 22 de julio los consorcios precalificados podrán pedir autorización para modificar su composición, es decir, cambiar a sus integrantes.

Inicialmente el plan era adjudicar la obra en 2023, para empezar la obra dos años después (2025) y tenerla lista siete años después (2032). Ahora, con las modificaciones, todo se corre mínimo un año más.

Nuevo cronograma línea 2 del metro

Abril 19. Publicación de las respuestas de la primera fecha de solicitudes de aclaración a los Documentos de la LPI.

Mayo 15. Segunda fecha máxima de recepción de solicitudes de aclaración a los Documentos de la LPI.

Junio 14. Publicación de las respuestas de la segunda fecha de solicitudes de aclaración a los Documentos de la LPI.

Julio 22. Fecha máxima para solicitar autorización para modificar la composición de la APCA (consorcios).

Agosto 21. 10:00 a.m. Recepción de Ofertas de la LPI, personalmente, en la sede de la EMB.

Octubre 4. Publicación del Informe de Evaluación de los requisitos de la Oferta Técnica.

Octubre 11. Fecha Máxima de presentación de Observaciones al Informe de Evaluación de la Oferta Técnica.

Octubre 22. Publicación Informe de Evaluación Definitivo de la Oferta Técnica.

Octubre 23. Apertura de la Oferta Económica en la sede de la Empresa Metro de Bogotá

Octubre 29. Publicación del Informe de Evaluación de la Oferta Económica y Determinación de la Oferta Más Ventajosa.

Noviembre 14. Plazo Suspensivo

Diciembre 06. Publicación de la Notificación de la Adjudicación.

La denuncia por conflicto de interés

La lista de precalificados se reveló después de una amplia convocatoria pública. En carrera quedaron APCA 1 Metro Línea 2 Bogotá, integrada por Mota-Engil Colombia (66 %) y CRRC (Hong Kong) Colombia (34 %); APCA 2 Metro Línea 2, integrado por China Harbour Engineering (75 %) y Xi an Rail Transportation Group (25 %), y APCA 3 Bogotá Metro 2, integrado por China Railway Construction Corporation (75 %) y China Railway Construction Electrification Bureau Group (25 %).

La lista la completó APCA 4 Unión L2 Bogotá Metro Rail, integrada por Acciona Concesiones (40 %), Sacyr Concesiones Colombia (40 %) y CAF Investment (20 %), consorcio que advirtió el posible conflicto de interés. A través de un oficio del 12 de septiembre, le dijo a la EMB que sus tres competidores se conectaban a través de empresas en común, algo que prohíbe el Documento de Precalificación (DP), el cual fija las reglas del proceso.

El DP, en resumen, dice que el conflicto se configura si en el mismo proceso un solicitante, APCA o consorcio tiene control o es controlado, de manera directa o indirecta, por otro de los participantes; los controla una persona natural o jurídica común, o tiene relación a través de terceros en común, que pueda influir en la oferta o sus decisiones. Esto, dijo APCA 4, es lo que ocurre entre sus competidores.

Según su pesquisa, no solo una empresa —China Communications Construction Group (CCCG)— tendría participación a través de sus subsidiarias en las APCA 1 y 2, sino que en los grupos empresariales detrás de las tres APCA cuestionadas habría empresas controladas por una misma entidad: la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales de la República Popular de China (SASAC).

Aunque un reproche similar se dio en la licitación de la primera línea del metro y en su momento se desvirtuó diciendo que SASAC actuaba como entidad de vigilancia, para este caso el denunciante recalcó que hay pruebas de que dicha entidad es accionista de sociedades que, a su vez, controlan a miembros de las APCA conflictuadas. Y, si bien, ese control puede ser normal en China, resalta que los tres consorcios acogieron el DP, que prohíbe esos nexos.

Por esta razón, pidió revaluar el listado de precalificados e inhabilitar a sus competidores. De paso, advirtió las consecuencias de no acceder que el BID no financie ninguna propuesta, que declare la contratación no elegible para financiamiento o declarar a la EMB inelegible para recibir financiación, entre otras. “En síntesis, mantener como elegibles a los solicitantes pone en riesgo la financiación de este y otros proyectos del EMB”, concluye Andrés Castillo, representante de APCA 4.

Así será la línea 2 del metro de Bogotá

La segunda línea del metro beneficiará a 2,9 millones de habitantes de las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba. El proyecto contará con 15,5 kilómetros, un patio taller, y 11 estaciones (10 de ellas subterráneas) y una inversión de $34,9 billones. La línea unirá el nororiente de Bogotá, desde la calle 72 con carrera 10, con la zona de Fontanar del Río, al occidente de la ciudad. En 2032, cuando se espera que esté funcionado, los bogotanos podrán recorrer en 22 minutos el tramo desde el transbordo de la línea 1, en la 72, hasta la calle 145. Al día, esta línea será capaz de movilizar a 50.000 pasajeros por hora en un sentido, lo que descongestionará las troncales de Suba y la calle 80, así como los corredores para vehículos particulares.

