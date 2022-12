Metro de Bogotá: avances y compromisos para el 2023

Según el cronograma de la Empresa Metro de Bogotá, los trenes empezarían a rodar en 2028. Foto: Getty Images

En 2023 se cumplirán siete décadas desde la primera vez que se conversó sobre la necesidad del metro para la capital. A pesar de que la ciudad estaría cerca de alcanzar este sueño, ha sido un camino torpedeado por egos políticos, promesas rotas y, ahora, aparentes demoras que afectarían el cronograma.

Para el próximo año se vería una mayor ejecución en los trabajos de la primera línea del metro; por tal razón, desde el 8 de enero se incrementarán las obras de traslado de las redes secundarias de servicios públicos, lo que permitirá iniciar con la cimentación del viaducto. El compromiso del concesionario Metro Línea 1 con la Empresa Metro de Bogotá (EMB) es que en el primer semestre se tengan tres frentes activos para el desarrollo de la estructura.

Al margen de esos planes a futuro se estarían registrando unos breves contratiempos que no permitirían que la ciudadanía conozca, en el tiempo prometido, los diseños y estudios de detalle principales. De acuerdo con la Empresa Metro, los documentos que debían ser entregados la segunda semana de enero de 2023, entre ellos la solicitud del Gobierno Nacional del tramo subterráneo por la avenida Caracas, ya fueron entregados por el consorcio chino, pero “la interventoría les envío observaciones y ahora tienen que subsanar y volver a entregar antes del 30 de marzo de 2023”.

Leonidas Narváez, gerente general de la EMB, señaló que el ajuste de dos meses para conocer los diseños y estudios definitivos no afectaría el funcionamiento proyectado de la obra. De hecho, “las actividades de obra que inician antes del 30 de marzo de 2023 contarán con los respectivos estudios y diseños debidamente no objetados por la interventoría”, dijo Narváez.

Aunque la EMB ha explicado de manera muy ilustrativa la situación, el Ministerio de Transporte habría divulgado otros detalles. Durante esta semana se dijo que las demoras por parte del concesionario chino encargado de la obra estarían relacionadas con una serie de obstáculos que tuvieron al hacer los estudios, posiblemente ese habría sido el motivo por el que la interventoría hizo las respectivas observaciones y se dio la prórroga.

Para José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, lo que ha estado pasando con el metro, incluidas las disputas políticas, tiene repercusiones negativas.

“El metro se ha demorado décadas y todavía no vemos obras concretas, también se ha vuelto un tema de posiciones políticas (subterránea para petristas y en superficie para peñalosistas y uribistas). Esta mezcla produce indisposición en la ciudadanía, a pesar de que es una obra que no se ha realizado todavía”, señaló.

El consorcio chino deberá cumplir en total con 34 entregas que están estipuladas para el año entrante, en el marco del Acta de Entendimiento 3. Ese documento fue firmado desde noviembre pasado por José Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá, y Wu Yu, representante legal del consorcio Metro Línea 1 S.A.S.

Los compromisos del consorcio para el 2023

Del 8 al 15 de enero, el consorcio deberá entregar los diseños geométricos de las vías, los diseños urbanísticos y paisajísticos del proyecto, y los diseños de las redes secas, húmedas y de gas. Para febrero y abril deberán ser entregados los diseños del componente férreo que irá en el patio taller de Bosa, así como los diseños de los grupos 04, 05 y 06. Ese mismo cuarto mes del año entrante, la Empresa Metro de Bogotá también recibirá otras diez entregas que relacionan la estación de la avenida Jiménez y el deprimido peatonal a la altura de la calle 13.

La última fecha de entrega es el 30 de junio, allí se conocerán los estudios y diseños de los edificios de acceso para las estaciones cinco, de la nueve a la trece y la dieciséis y, de igual manera, la vía de acceso definitiva para el patio taller ubicado en el sur de la capital. En total, las 34 entregas se deben hacer entre enero y junio, según el acta.

¿En qué avanzará el metro en 2023?

Actualmente, la adecuación del suelo del patio taller presenta un avance del 62,7 %, un 42 % por encima de lo programado. De acuerdo con el cronograma, esto significaría un cumplimiento anticipado porque ese porcentaje estaba proyectado para el 30 de abril de 2024. El adelanto, de casi un año, permitiría acelerar la fase de construcción de las edificaciones, que estaba programada para julio de 2024.

En cuanto al intercambiador vial de la calle 72 con avenida Caracas, el próximo año se terminará el traslado de redes de servicios públicos. Asimismo, finalizarán los muros de contención que dan soporte lateral a las estructuras existentes y finalizará la excavación de la rampa de acceso a la zona deprimida del costado oriental.

José Stalin Rojas, experto en movilidad, explica que, al ser esta una obra civil que tiene detrás un importante capital financiero, es fundamental contar con estos estudios técnicos y económicos en cada fase para no incurrir en errores. Además, el tema contractual no sería la única funcionalidad que tendrían los estudios, sino que también permitirían afianzar la idea de que el metro no es un fracaso. “Estos estudios deben reducir la incertidumbre y los riesgos, por ejemplo, en temas financieros como el valor del dólar a futuro o hallazgos arqueológicos que puedan atrasar la construcción”, concluyó.

A lo que pasará en 2023 con el tema del metro de Bogotá se suma que el próximo mes avanzaría la licitación para el proyecto de la segunda línea. La planeación de la administración distrital señala que en octubre de 2023 se adjudicará la Línea 2, que será totalmente subterránea, y su construcción iniciaría en agosto de 2025.