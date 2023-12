Mi vida política siempre ha sido derrotar al petrismo y al uribismo: Claudia López

Gustavo Petro, Claudia López y Álvaro Uribe. Foto: Archivo particular

Cerca de entregar su cargo como alcaldesa de Bogotá, Claudia López se pronunció frente a lo que ha sido su carrera política y su posición frente al uribismo y petrismo. Destacando que durante su paso por el sector público se ha dedicado a combatir estas dos corrientes políticas.

El pronunciamiento de la alcaldesa se dio en medio de una entrevista con Caracol Radio, en el programa 6AM, en el que ella señaló que su vida política, desde que entró al Senado y posteriormente a la Alcaldía de Bogotá, “ha sido derrotar al uribismo y derrotar al petrismo. Yo gané en el Senado derrotando a los candidatos del uribismo y al Petrismo; gané la Alcaldía derrotando a los candidatos del Uribismo, el Petrismo y el peñalocismo, de manera que mi vida siempre ha sido esa y seguirá siendo esa”.

De acuerdo con López, Colombia “necesita menos saboteo, menos polarización ideológica por matarse entre ellos, son capaces de acabar con Colombia”. E incluso afirmó que “son capaces de hacer 6.402 asesinatos de jóvenes para presentarnos como bajas en conflicto; y son capaces de recaudar dinero de la campaña con el narco que sea, con el bandido que sea, con tal de ganar para ver cómo se eliminan mutuamente”.

En la emisora, la alcaldesa también dijo que “el uribismo y el petrismo son parte del pasado de Colombia, y lo digo con dolor por el petrismo, porque al petrismo lo eligieron para que fuera el cambio, para que fuera el presente, para que fuera una esperanza, lleva año y medio gobernando y representa todo lo contrario”.

Según López, en este momento los colombianos están desesperanzados, según ella, “la economía va cayendo, la polarización sigue, en vez de soluciones, en vez de concertaciones y en vez de acuerdos”.

Además, hizo una acusación bastante seria, mencionando que nos debemos preocupar por ella cuando “el uribismo y el petrismo no me den palo, cuando no me quieran matar, como no me pueden matar a punta de bala, entonces me tratan de matar a punta de calumnias. Pero eso no funciona, yo aquí sigo y aquí seguiré sirviéndole a Colombia”.

Cabe recordar que la mandataria finaliza su administración con un 54 % de desaprobación y un 46% de aprobación, según la encuesta Invamer PollSegún para el mes de diciembre. Lo que representa una mejoría respecto a su popularidad en el último año. (EN CONTEXTO: Claudia López finalizará su mandato con un 54 % de desaprobación, según Invamer Poll)

Si se compara con los dos últimos alcaldes de la capital, a López le fue mejor. Teniendo en cuenta que Enrique Peñalosa, cerró su administración con una desaprobación del 67 % y una aprobación de tan solo el 34 %. Y Petro finalizó su mandato con un 36 % de aprobación y un 61 % de desaprobación.

