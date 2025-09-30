Logo El Espectador
Bogotá
Mientras miles pasan hambre, en Bogotá se botan 1,2 millones toneladas de comida

Una de cada cuatro toneladas de alimentos se desperdician a diario en Bogotá. Combatir esta problemática requiere mayor conciencia ciudadana y una economía circular que valore el alimento como un bien esencial y no desechable.

María Angélica García Puerto
30 de septiembre de 2025 - 01:00 a. m.
En la ciudad se estima que el 34% de los alimentos se desperdician, principalmente por su aspecto.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

La comida no debería terminar en la basura. Aunque parece una frase obvia, los datos y el hambre de miles de bogotanos demuestran que muchos la pasan por alto: a Bogotá anualmente ingresan casi 4,3 millones de toneladas al año y, al menos, la cuarta parte se pierde o se desperdicia. Lo que más se desperdicia son frutas y verduras, así como raíces, tubérculos y plátanos, en menor proporción. En contraste, alrededor de 224.000 bogotanos se acuestan sin comer. Para recordar esta desigualdad cada 29 de septiembre se conmemora el día contra el...

María Angélica García Puerto

María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
