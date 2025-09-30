Mientras miles pasan hambre, en Bogotá se botan 1,2 millones toneladas de comida

En la ciudad se estima que el 34% de los alimentos se desperdician, principalmente por su aspecto. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

La comida no debería terminar en la basura. Aunque parece una frase obvia, los datos y el hambre de miles de bogotanos demuestran que muchos la pasan por alto: a Bogotá anualmente ingresan casi 4,3 millones de toneladas al año y, al menos, la cuarta parte se pierde o se desperdicia. Lo que más se desperdicia son frutas y verduras, así como raíces, tubérculos y plátanos, en menor proporción. En contraste, alrededor de 224.000 bogotanos se acuestan sin comer. Para recordar esta desigualdad cada 29 de septiembre se conmemora el día contra el...