Miguel Uribe Turbay responde a Claudia López por suspensión del POT de Bogotá

Opiniones encontradas ha generado la suspensión provisional del Plan de Ordenamiento Territorial -POT- de Bogotá, debido a la demanda de nulidad que presentó el senador electo por el Centro Democrático Miguel Uribe Turbay.

Recordemos que por una medida cautelar del Tribunal Quinto Administrativo de Bogotá, emitida el pasado 14 de junio, se suspendió de manera temporal los efectos del Decreto Distrital 555 de 2021, por el cual se adoptó el plan presentado por la alcaldesa Claudia López.

Cabe mencionar que la mandataria se pronunció de manera oficial en la mañana de este miércoles afirmando que respeta la decisión, pero apelará ante el Tribunal Superior de Cundinamarca.

“Asumir que el trámite de una recusación o de un impedimento suspende los términos perentorios establecidos en la Ley para el trámite de normas de especial categoría como el POT ante los Concejos Municipales o de leyes tales como el Plan Nacional de Desarrollo el Presupuesto General de la Nación o del Plan de Inversiones ante el Congreso de la República, implicaría poner en vilo la entrada en vigencia de tales normas de trascendental importancia para la ciudadanía”, se indicó en el comunicado oficial de la Alcaldía.

En lo jurídico apelaré la decisión sobre #POTBogotáReverdece no por su contenido sino por una interpretación equivocada de su trámite.

En lo político seguiré defendiendo a Bogotá de los politiqueros y corruptos que solo defienden intereses indebidos empobreciendo a los bogotanos. pic.twitter.com/b4IudbFQO1 — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) June 15, 2022

Por su parte, Uribe Turbay en entrevista con ‘Blu Radio’ respondió a los señalamientos de López, quien en plena entrevista lo calificó como ‘politiquero perfumado del uribismo’:

“Celebro la decisión del juez en el sentido en que nos da la razón, lo advertí desde diciembre del año pasado. Vengo diciendo que la manera marrullera y tramposa como la Alcaldía pretendía autohabilitarse para expedir el POT no les iba a funcionar”, expresó el congresista electo, alegando que de los 90 días que debía tener el Concejo de Bogotá para debatir este importante proyecto, dicha actividad solo se realizó en 42 debido a las recusaciones.

Aspecto en el que López está en desacuerdo dado que, según su postura, dentro de los tres meses estipulados en la Ley 810 deben incluirse las recusaciones que se presenten en la marcha:

“Esta tesis (del demandante) conllevaría a que resultara inútil el término perentorio que la ley dio para que se expidiera una norma de vital importancia para la ciudad. El Concejo de Bogotá ya ha venido aplicando su propio reglamento, que tramita las recusaciones de una manera distinta a la que sugiere el fallo”, aseguró la cabeza del Distrito.

Frente a las acusaciones personales, entre las cuales López señaló a Uribe Turbay y su partido (el Centro Democrático) de estar derrotados, tener cercanía y deberle favores a quienes están dedicados al volteo de tierras en Bogotá, el senador electo expresó:

“La corrupta es la que incumple la norma, no quien exige cumplirla. Claudia López, además de ser culpable del desastre de la inseguridad y la falta de incapacidad de gobierno, se decidió a elegir a su pareja al Senado. Derrotado no estoy, por el contrario, estoy haciendo una cosa que me apasiona y es defender mi ciudad”, agregó.

