Mintransporte niega que el Gobierno quiera imponer metro subterráneo en Bogotá

En la instalación en la que participaron congresistas, el gobernador de Cundinamarca y la alcaldesa de Bogotá, el ministro Reyes dijo: "El Gobierno también quiere metro ya". Foto: cortesía Naturgas

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró este jueves en medio de la instalación del Bloque Parlamentario de Bogotá - Región que le Gobierno nacional no está imponiendo modificaciones al trazado de la primera línea del Metro de Bogotá.

Esta declaración llegó una semana después de que el presidente de la República, Gustavo Petro, le pidiera al consorcio chino a cargo de la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá que analizara la viabilidad de que su trazado por la Avenida Caracas fuera subterráneo y no elevado, como se contrató.

Por ello, Reyes afirmó que el Ejecutivo no estaba imponiendo cambios en el proyecto, sino que consultó al contratista la viabilidad técnica, jurídica y financiera de esta posibilidad. Esta decisión se conocerá antes del 8 de enero de 2023.

“El Gobierno también quiere metro ya. No pretendemos cambiar contratos a la fuerza, lo queremos hacer por medio de acuerdos entre los interesados. No habrá cambio de trazados por el momento y no serán una imposición” aseguró el ministro.

Guillermo Reyes participó en la instalación del Bloque Parlamentario de Bogotá - Región, del que harán parte el presidente del Senado, Roy Barreras; la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García; 18 senadores y los 19 representantes a la Cámara por Bogotá; así como los entes territoriales, el sector privado y la ciudadanía para avanzar en la formulación de propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo.

“De no ser por el alcalde Peñalosa, que dejó sin efectos todos los estudios hechos por la alcaldía de Petro, hoy ya tendríamos un metro en nuestra capital de la república”, agregó el funcionario.

Finalmente, recalcó que el Gobierno apoya los planes del Distrito y de la Gobernación de Cundinamarca del Regiotram de Occidente y del norte, la línea dos y tres del Metro y la Calle 13.

