Momento en el que ladrón con cuchillo terminó noqueado de un puño en Bogotá

En otro capítulo de curiosidades peligrosas en Bogotá que se han viralizado en redes sociales, un hombre con cuchillo señalado de querer hurtar a un ciudadano, fue noqueado de un puño. A través de TikTok o X, circulan videos con varias tomas del suceso ocurrido en el sur de la capital y que vuelve a traer a la superficie, la discusión por la deteriorada seguridad capitalina.

El video se grabó en Suba, en donde un joven bailarín estaba siendo asediado por un sujeto que, inicialmente, le ofreció drogas, pero que más adelante intentó robarle unos audífonos al ver que el muchacho se negó al ofrecimiento. En ese instante, dijo la víctima, Santiago Reyes, en RCN, “tenía que defenderme”.

Lo curioso del video es la forma en la que el presunto asaltante se desploma cuando el joven le lanza un puño, pues las imágenes muestran como si el agresor perdiera a conciencia al instante, preocupando incluso a otro hombre que lo acompañaba.

“Me rompió la camisa con el cuchillo, y ahí reaccioné. Me dije que me tocaba defenderme, pero yo no le quise pegar más, ya había llegado la Policía”, señaló el joven en el noticiero. En otras tomas que circulan en la red, se ve que las autoridades hacen presencia y el hombre noqueado se recobra.

En cuanto a las reacciones a este nuevo episodio de inseguridad, la ciudadanía respaldó que el joven se defendiera pero lamentaron que no le haya quedado opción, pues, él mismo dijo que, “nadie hizo nada”, y que no quiso lastimar al delincuente sino únicamente defenderse.

Las autoridades, por su parte, continúan afirmando que los hurtos van en disminución este año en la capital, cosa que acreditan con cifras, pero que, para la ciudadanía, no tranquilizan. Por ejemplo, dice la administración, las principales modalidades de hurto registran una reducción. La ciudad recibió 26 % menos denuncias de hurto a personas que el año pasado. También se reportaron 7.160 denuncias menos del delito de hurto de celulares, pasando de 15.617 a 8.457, es decir, 46 % menos.

Aunque las cifras parecen alentadoras, Bogotá Cómo Vamos, organización que le mide el pulso a la ciudad en diversas áreas, reporta que analizar la realidad del delito de hurto es más complejo, y más aún, hablando de cifras. “El indicador de hurtos está basado en el número de hurtos denunciados, por lo que no se sabe con certeza si realmente han disminuido”, señaló en su último informe sobre los primeros 100 días de Galán.

