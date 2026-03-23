Monólogo para Karen y Luciano

Karen tenía 33 años y su hijo Luciano 10 meses.
Foto: Cortesía familia
Karen tiene… bueno, tenía 33 años. Iba a cumplirlos este 22 de junio. Nos criamos juntas. Ella nació en Santa Marta, pero desde pequeñas nos llevaron a Venezuela. Aunque vivíamos en ciudades distintas, los fines de semana eran sagrados y Karen ya lo sabía. Se asomaba al balcón antes del mediodía y, en cuanto veía aparecer el carro de mi papá, gritaba: “¡Me voy con mi tía!”.
Esos días eran muy cómicos. Aprovechábamos para que nos compraran de todo: helado, gaseosa, malta, dulces... Llamábamos mucho la atención, porque las dos éramos rizadas,...
Por María Angélica García Puerto
Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
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