Monólogo para Karen y Luciano

Karen tenía 33 años y su hijo Luciano 10 meses. Foto: Cortesía familia

Karen tiene… bueno, tenía 33 años. Iba a cumplirlos este 22 de junio. Nos criamos juntas. Ella nació en Santa Marta, pero desde pequeñas nos llevaron a Venezuela. Aunque vivíamos en ciudades distintas, los fines de semana eran sagrados y Karen ya lo sabía. Se asomaba al balcón antes del mediodía y, en cuanto veía aparecer el carro de mi papá, gritaba: “¡Me voy con mi tía!”.

Esos días eran muy cómicos. Aprovechábamos para que nos compraran de todo: helado, gaseosa, malta, dulces... Llamábamos mucho la atención, porque las dos éramos rizadas,...