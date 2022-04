Monserrate en Semana Santa 2022: horarios, restricciones y tarifas

Contaminación de Bogotá vista desde el Cerro de Monserrate Foto: Jose Vargas Esguerra

Ascender al santuario de Monserrate ha sido una práctica que desde décadas han adoptado los bogotanos como penitencia, en forma de agradecimiento, pago por las peticiones cumplidas y hasta prácticas deportivas.

Si bien durante todo el año hay visitantes, en esta fecha, la Semana Mayor, es cuando aumenta la circulación por el sendero, es por eso por lo que desde el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) confirmaron que tienen todo dispuesto para la visita masiva de feligreses, locales y turistas.

Mañana martes, por temas de mantenimiento y como es tradicional, el sendero cerrará al público. Para este miércoles 13 de abril, la ruta volverá a su operación usual sin restricciones, entre las 5:00 a.m. a 1:00 p.m. Asimismo, el sendero estará abierto al público los días santos: jueves 14, viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de abril, entre las 5:00 a.m. y las 12:00 del mediodía.

El IDRD afirmó que en los días festivos, y de mayor afluencia, las personas podrán descender hasta las 4:00 p.m. con el fin de evitar accidentes debido a que el camino no cuenta con la debida iluminación. “El aforo será controlado por las talanqueras, aproximadamente en los días santos se cuenta con el ascenso de 60.000 personas diariamente”, indicó la entidad.

✨⛪ En esta Semana Santa esperamos más de 60mil visitantes en el sendero de Monserrate.

⏰Entre el 10 de abril y el 17 de abril , abrirá de 5:00am a 12:00m.

Tarifas para subir a Monserrate

Otra de las formas de ascender es por funicular o teleférico, el cual estará en funcionamiento entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m., aproximadamente, pero recuerde que las taquillas cierran a las 5:00 p.m. Los costos de transporte, para este año, son:

De lunes a sábado

-Ida y regreso $23.500

-Un solo trayecto $14.000

-Adulto mayor (mayor a 62 años) $19.500

-Grupos adultos (grupos mayores a 20 personas) $19.500

-Grupos niños (grupos mayores a 20 personas) $14.000

-VIP $64.000

-Deportistas: solo descenso (entre las 5:30 a.m. y 9:00 a.m. no aplica para días festivos) $ 7.500

Domingo

-Ida y regreso $14.000

-Un solo trayecto $ 8.000

-Adulto mayor (mayor a 62 años) $11.000

-VIP $64.000

