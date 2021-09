Motociclista intentó robarse a niño de un año de los brazos de su madre en Bogotá

Además de cuidad sus objetos de valor, ahora la ciudadanía tiene que cuidar la integridad de sus hijos, pues ellos serían el nuevo blanco de los delincuentes, tal como ocurrió en la localidad de Fontibón en donde un hombre en motocicleta intentó llevarse a un niño de un año mientras este estaba en brazos de su mamá.

Este reciente caso de inseguridad ocurrió durante las últimas horas de este jueves 16 de septiembre, en el barrio Atahualpa, cuando la madre se movilizaba en dirección a su vivienda con su hijo menor de edad, momento en el que fue abordada por un motociclista quien estiró la mano y tomó al niño de un brazo queriendo llevárselo.

“Por favor estén atentas con sus bebés, en cualquier momento hay personas sin escrúpulos que se los quieren llevar para hacerles daño”, fue el relato de la mamá, quien de no aferrarse a su hijo podrían habérselo arrebatado en cuestión de segundos.

Todo parece indicar que el delincuente, cuyo accionar quedó registrado en cámara de seguridad, habría estado rondando en la zona desde hace varios minutos, incluso la mamá del menor de edad asegura que posiblemente los estaría siguiendo y esperando el momento para atacar.

“Al ver que yo me quedé sola porque mis amigos estaban saludando a unas personas, aprovechó. Yo sentí el jalón, como que me lo rapó, entonces mi reacción fue botar un helado que traía en la mano y coger el niño lo más duro que podía para que no me lo quitaran. Yo no llevaba nada de valor, en una mano al bebé y en otra el helado, y él fue directamente a coger el brazo del niño”, agregó la mamá, en entrevista con Noticias Caracol.

Las autoridades ya adelantan las labores investigativas para establecer la ruta de llegada y escape del hombre quien no se pudo salir con la suya, motivo por el que no se descarta que pueda volver a atacar.