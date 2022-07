Motociclistas anuncian nuevas protestas para esta semana en Bogotá

El paso 21 de abril la ciudad colapsó por las movilizaciones de los motociclistas, quienes protestaron contra la estigmatización y las medidas impuestas por la Alcaldía. Foto: Carlos Ortega

Tras el anuncio de la Alcaldía de Bogotá, de prorrogar la medida de restricción de acompañante hombre, los jueves, viernes y sábado, entre las 7:00 p.m. y las 4:00 a.m., varios colectivos de motociclistas anunciaron su inconformidad, tanto por la decisión como por los resultados que entregó el Distrito.

Según la Secretaría de Seguridad, varios delitos de alto impacto disminuyeron en ese periodo en el que aplica la restricción, pero revisando las cifras a nivel general, y no solo lo sucedido durante la prohibición, con corte al 31 de mayo, los resultados no serían tan satisfactorios. De hecho, eso es lo que argumentan los conductores, quienes aseguran que las cifras “fueron infladas” para mantener esta restricción.

De acuerdo con el gremio, debido a la “arbitrariedad” del Distrito, y el incumplimiento en algunos de los acuerdos a los que llegaron el pasado 21 de abril, cuando varios motociclistas salieron a protestar, para este jueves 7 de julio están programadas nuevas manifestaciones. Incluso, aseguraron algunos colectivos de conductores, que este mismo lunes festivo se tomarían las principales vías de acceso a la capital.

Uno de los grupos que ya se pronunció al respecto es ‘Street Brothers Oficial’, cuyos líderes anunciaron que desde las 11:00 a.m. de ese día, estarán en la Biblioteca Virgilio Barco, para una masiva movilización, porque afirmaron que la seguridad de Bogotá no depende solo de los motociclistas y la medida no sirvió para mejorarla.

“En un principio el decreto iba solo hasta el 30 de junio y lo que ella (Claudia López) nos propuso y a lo que se comprometió es que era un decreto por época de elecciones, por un tema de seguridad, ahí lo que íbamos a hacer era socializar el decreto y a tomar acción en conjunto, cosa que no pasó, nunca un secretario dio la cara. Lo que hicieron fue imponer una restricción bajo unas cifras que no son reales ante la ciudad, nos sentimos engañados y humillados”, dijo Julián Forero en Caracol Radio, líder de la comunidad de motociclistas.

