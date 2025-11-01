Motos, movilidad riesgosa, pero necesaria ¿estigmatización?

Al menos un millón de bogotanos tuvieron dificultades para llegar a sus destinos esta semana a causa de las manifestaciones encabezadas por los conductores de moto en la capital. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Las motocicletas han crecido de forma exponencial en las últimas décadas y con 13 millones representan el 63% de los vehículos en el país. Solo en Bogotá pasaron de ser 111.626 en 2007 a 469.000 en 2024 (sin contar las matriculadas en los municipios de la sabana, con lo que la cifra podría superar el millón). El asunto es que, a diferencia de otros países, donde este vehículo es más recreativo, en Colombia no es un lujo, sino una herramienta esencial de trabajo y transporte, especialmente en la sabana donde es evidente su crecimiento.

