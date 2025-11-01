Motos, movilidad riesgosa, pero necesaria ¿estigmatización?

Al menos un millón de bogotanos tuvieron dificultades para llegar a sus destinos esta semana a causa de las manifestaciones encabezadas por los conductores de moto en la capital.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Las motocicletas han crecido de forma exponencial en las últimas décadas y con 13 millones representan el 63% de los vehículos en el país. Solo en Bogotá pasaron de ser 111.626 en 2007 a 469.000 en 2024 (sin contar las matriculadas en los municipios de la sabana, con lo que la cifra podría superar el millón). El asunto es que, a diferencia de otros países, donde este vehículo es más recreativo, en Colombia no es un lujo, sino una herramienta esencial de trabajo y transporte, especialmente en la sabana donde es evidente su crecimiento.
Lea:...
Por Alexánder Marín Correa
Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. @alexmarin55Jamarin@elespectador.com
Por Juan Camilo Parra
Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación