Motos, movilidad riesgosa, pero necesaria ¿estigmatización?

El caos que vivió Bogotá esta semana por cuenta de la restricciones del Distrito a la circulación de motos plantea la pregunta de cómo regular para proteger, sin afectar a los que dependen de este vehículo.

Alexánder Marín Correa y Juan Camilo Parra
01 de noviembre de 2025 - 01:30 a. m.
Al menos un millón de bogotanos tuvieron dificultades para llegar a sus destinos esta semana a causa de las manifestaciones encabezadas por los conductores de moto en la capital.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Las motocicletas han crecido de forma exponencial en las últimas décadas y con 13 millones representan el 63% de los vehículos en el país. Solo en Bogotá pasaron de ser 111.626 en 2007 a 469.000 en 2024 (sin contar las matriculadas en los municipios de la sabana, con lo que la cifra podría superar el millón). El asunto es que, a diferencia de otros países, donde este vehículo es más recreativo, en Colombia no es un lujo, sino una herramienta esencial de trabajo y transporte, especialmente en la sabana donde es evidente su crecimiento.

Lea:...

Por Alexánder Marín Correa

Alexánder Marín Correa

Por Juan Camilo Parra

Juan Camilo Parra
