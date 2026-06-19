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Movilidad 19 de junio: siniestro genera fuerte trancón en autopista Norte

Para planear mejor su ruta este 19 de junio, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
19 de junio de 2026 - 11:31 a. m.
Instalaciones y funcionarios de este centro, que monitorea el tránsito de la ciudad de Bogotá
Instalaciones y funcionarios de este centro, que monitorea el tránsito de la ciudad de Bogotá
Foto: Óscar Pérez
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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 19 de junio y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy

Para este 19 de junio, la restricción aplica para vehículos (pares o impares). Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en nueve y cero (XX-XX).

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Por Redacción Bogotá

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