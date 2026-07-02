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En VivoActualizado hace 15 minutos

Movilidad 2 de julio: 4 estaciones de Transmilenio cerradas por bloqueos

Para planear mejor su ruta este 2 de julio, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

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Redacción Bogotá
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02 de julio de 2026 - 11:33 a. m.

Actualizaciones clave

El nuevo carril preferencial de la calle 63 operaría todos los días, las 24 horas, según el proyecto de resolución.
El nuevo carril preferencial de la calle 63 operaría todos los días, las 24 horas, según el proyecto de resolución.
Foto: Movilidad
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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 2 de julio y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy

Para este 2 de julio, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 1, 2, 3, 4 y 5 . Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 9 y 0.

Actualización claveHace 5 horas

Bloqueos en troncal NQS sur

Por manifestación ajena a la operación en la autopista Sur con Carrera 62a, sentido oriente-occidente, no hay paso para la flota.

Los manifestantes bloquean ambos sentidos. La flota activa retornó a la estación General Santander. Las estaciones Alquería, Venecia, Sevillana, Perdomo y el Portal Sur dejan de operar temporalmente.

Las rutas de TransMiZonal 579, 599, C701, GA506, GK505, HA601, HK635, P7 y T163 activan desvíos.

Actualización claveHace 5 horas

Transmilenio empieza operación

El sistema empieza operación con normalidad.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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