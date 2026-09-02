Movilidad, 2 de septiembre: lluvias en Bogotá y nuevos trancones en los puentes de Venecia

Trancones en Bogotá, y vehículos con placas en mal estado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este miércoles 2 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá IDIGER, a esta hora llueve en gran parte de la ciudad.

Troncal Autopista Sur

A la hora se presenta alta congestión vehicular sobre la autopista sur a la altura del sector de Venecia, el servicio de troncal puede presentar demoras.

Personal en vía avanza con agilizar el paso de la flota sobre el corredor.

Para este miércoles 2 de septiembre, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 5 y 6.

Transmilenio empieza operación. El sistema empieza operación con normalidad.