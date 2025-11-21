Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

Movilidad en Bogotá

En VivoActualizado hace 1 minuto

Movilidad 21 de noviembre: congestión en el corredor de la Av. Boyacá con Av. Américas

Para planear mejor su ruta este 21 de noviembre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
21 de noviembre de 2025 - 12:06 p. m.
Instalaciones y funcionarios de este centro, que monitorea el tránsito de la ciudad de Bogotá
Instalaciones y funcionarios de este centro, que monitorea el tránsito de la ciudad de Bogotá
Foto: Óscar Pérez
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 21 de noviembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy

Para este 21 de noviembre, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 6-7-8-9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 7 y 8.

Hace 5 horas

congestión vehicular en el corredor de la Av. Boyacá con Av. Américas

Se presenta congestión vehicular en el corredor de la Av. Boyacá con Av. Américas, en sentido Sur - Norte, debido a siniestro vial entre automóvil y motociclista. Unidad de Tránsito asignada.

Actualización claveHace 5 horas

Camión varado en la autopista sur

Camión varado en la localidad de Ciudad Bolívar, en la Autopista Sur con carrera 75, en sentido Occidente, genera congestión en el corredor.

Actualización claveHace 5 horas

Transmilenio empieza operación

El sistema empieza operación con normalidad y sin novedades que afecten el servicio.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias Bogotá Hoy

Bogotá hoy

Movilidad en Bogotá

Así va la movilidad en Bogotá

Pico y Placa para hoy

Transmilenio

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.