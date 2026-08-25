Publicidad

Home

Bogotá

Movilidad en Bogotá

En VivoActualizado hace 46 minutos

Movilidad 25 de agosto: siniestro vial genera congestión en la Av. Boyacá

Para planear mejor su ruta este 25 de agosto, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
25 de agosto de 2026 - 11:40 a. m.

Actualizaciones clave

Carrera 80 (Ochenta) entre el Portal de la 80 y el puente de Guadua, considerado como uno de los puntos de mayor registro de accidentes en Bogotá
Carrera 80 (Ochenta) entre el Portal de la 80 y el puente de Guadua, considerado como uno de los puntos de mayor registro de accidentes en Bogotá
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 25 de agosto y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy

Para este 25 de agosto, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 6-7-8-9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 1 y 2.

Actualización claveHace 5 horas

Siniestro vial en Av. Boyacá

Siniestro vial con fallecido en vía, en la localidad de Kennedy, Av. Boyacá con calle 38B Sur, sentido Sur-Norte. Afectación de un carril genera congestión y demoras de al menos 25 minutos.

Actualización claveHace 7 horas

Transmilenio empieza operación

El sistema empieza operación con normalidad.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias Bogotá Hoy

Bogotá hoy

Movilidad en Bogotá

Así va la movilidad en Bogotá

Pico y Placa para hoy

Transmilenio

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

Actualizaciones clave

El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.