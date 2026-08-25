Movilidad 25 de agosto: siniestro vial genera congestión en la Av. Boyacá

Carrera 80 (Ochenta) entre el Portal de la 80 y el puente de Guadua, considerado como uno de los puntos de mayor registro de accidentes en Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 25 de agosto y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy

Para este 25 de agosto, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 6-7-8-9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 1 y 2.

Siniestro vial con fallecido en vía, en la localidad de Kennedy, Av. Boyacá con calle 38B Sur, sentido Sur-Norte. Afectación de un carril genera congestión y demoras de al menos 25 minutos.

El sistema empieza operación con normalidad.