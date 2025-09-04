No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Movilidad 4 de septiembre: congestión en cercanías del Portal Américas

Para planear mejor su ruta este 4 de septiembre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Redacción Bogotá
04 de septiembre de 2025 - 11:37 a. m.
Obras del Metro de Bogotá, a la altura de la Av. Caracas entre calles 26 y 28.
Foto: Óscar Pérez
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 4 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad, el pico y placa para hoy, qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy

Para este 4 de septiembre, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 1-2-3-4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 3 y 4.

Actualización claveHace 5 horas

Congestión en la Av. Ciudad de Cali y Portal Américas

Portal Américas

Por obras de la Línea 1 del Metro y la troncal Avenida Ciudad de Cali se presenta alta congestión vehicular en la salida del Portal Américas. Personal en el punto agiliza el paso de buses de TransMilenio.

Actualización claveHace 7 horas

 Transmilenio empieza operación

El sistema empieza operación con normalidad y sin novedades que afecten el servicio.

Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
