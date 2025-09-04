Movilidad 4 de septiembre: congestión en cercanías del Portal Américas

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 4 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad, el pico y placa para hoy, qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.
Pico y placa para hoy
Para este 4 de septiembre, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 1-2-3-4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 3 y 4.
Congestión en la Av. Ciudad de Cali y Portal Américas
Portal Américas
Por obras de la Línea 1 del Metro y la troncal Avenida Ciudad de Cali se presenta alta congestión vehicular en la salida del Portal Américas. Personal en el punto agiliza el paso de buses de TransMilenio.
Transmilenio empieza operación
El sistema empieza operación con normalidad y sin novedades que afecten el servicio.