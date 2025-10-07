Movilidad 7 de octubre: así está el tráfico en las vías de Bogotá

Diferentes aspectos de este día en Bogotá, en el que los habitantes se movilizaron en otros medios de transporte como: Transmilenio, taxis o bicicletas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 7 de octubre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy

Para este 7 de octubre, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 6-7-8-9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 9 y 0.

Se presenta siniestro vial entre tractocamión, dos camiones y dos automoviles en la localidad de Engativá, Av. calle 80 con carrera 94, sentido Oriente - Occidente.Los vehículos son retirados de la vía y se restablecen las condiciones de movilidad en la localidad de Engativá, Av. calle 80 con carrera 94, sentido Oriente - Occidente.

El sistema empieza operación con normalidad y sin novedades que afecten el servicio.