Movilidad 9 de julio: así está el tráfico en las vías de Bogotá

Transporte intermunicipal o flotas, que tienen conexión con el Portal de la 80 de TransMilenio y la Sabana Occidente Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 9 de julio y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa

Para este 9 de julio, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 1 y 2.

Novedad en vía por caída de carga en la Autonorte con calle 134, sentido Sur - Norte.

El sistema empieza operación con normalidad.