Movilidad 9 de junio: siniestro con fatalidad en San Cristóbal obliga desvíos en el sector

Levantamiento de un cuerpo, causado por un siniestro vial. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 9 de junio y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy

Para este 9 de junio, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 6-7-8-9 y 0 Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 9 y 0.

Se presenta un siniestro vial con fatalidad en la localidad de San Cristóbal, entre un automóvil y una motocicleta, en la calle 41 sur con carrera 7B este, en sentido oriente-occidente.

Como vías alternas, las autoridades recomiendan tomar la calle 36 sur y la carrera 9A este.

Se presenta un plantón en la calle 19 con carrera 4, donde los participantes se ubican sobre la vía y generan afectación en uno de los carriles de la calzada.

Las autoridades hacen presencia en el punto y mantienen acompañamiento en la zona.

El sistema empieza operación con normalidad.