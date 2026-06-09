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En VivoActualizado hace 12 horas

Movilidad 9 de junio: siniestro con fatalidad en San Cristóbal obliga desvíos en el sector

Para planear mejor su ruta este 9 de junio, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

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Redacción Bogotá
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10 de junio de 2026 - 01:30 a. m.

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Levantamiento de un cuerpo, causado por un siniestro vial.
Levantamiento de un cuerpo, causado por un siniestro vial.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 9 de junio y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy

Para este 9 de junio, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 6-7-8-9 y 0 Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 9 y 0.

Hace 17 horas

Siniestro con fatalidad en San Cristóbal obliga desvíos en el sector

Se presenta un siniestro vial con fatalidad en la localidad de San Cristóbal, entre un automóvil y una motocicleta, en la calle 41 sur con carrera 7B este, en sentido oriente-occidente.

Como vías alternas, las autoridades recomiendan tomar la calle 36 sur y la carrera 9A este.

Hace 20 horas

Plantón en la calle 19 con carrera 4 afecta un carril

Se presenta un plantón en la calle 19 con carrera 4, donde los participantes se ubican sobre la vía y generan afectación en uno de los carriles de la calzada.

Las autoridades hacen presencia en el punto y mantienen acompañamiento en la zona.

Actualización clave09 de junio de 2026 - 06:21 a. m.

Transmilenio empieza operación

El sistema empieza operación con normalidad.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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