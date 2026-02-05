Día sin carro en Bogotá EN VIVO hoy: ¿Cómo están Transmilenio, SITP y otros transportes?

Diferentes aspectos de este día en Bogotá, en el que los habitantes se movilizaron en otros medios de transporte como: Transmilenio, taxis o bicicletas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Día Sin Carro y Sin Moto es una jornada anual de movilidad sostenible en Bogotá, en la cual se prohíbe la circulación de vehículos particulares y motocicletas para fomentar alternativas de transporte más limpias, reducir la contaminación del aire y mejorar la calidad de vida en la ciudad. Esta medida se realiza desde la consulta popular de año 2000, cuando la ciudadanía aprobó instaurarla cada primer jueves de febrero.

En ese orden de ideas, El Espectador le cuenta cuáles son las restricciones, excepciones y recomendaciones a tener en cuenta para esta jornada, así como las principales novedades en la movilidad durante el día.

Pico y placa para hoy

Para este día, 5 de febrero, Día sin carro y sin moto, ningún vehículo de tráfico mixto puede circular en la ciudad entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m. No funciona el Pico y placa solidario y, específicamente, la restricción aplica para:

Carros y motos particulares.

Vehículos particulares con permiso de pico y placa solidario.

Vehículos particulares de medios de comunicación.

Automóviles y motos de academias de conducción.

Vehículos híbridos o a gas.

Taxis y transporte especial con placas terminadas en 7 y 8.

Transporte de carga según las normas vigentes.

Excepciones

Podrán circular vehículos como:

Transporte público (TransMilenio, SITP, buses escolares y transporte de emergencias).

Vehículos de emergencia, Policía, Fuerzas Militares y organismos de seguridad.

Vehículos diplomáticos o consulares.

Motocicletas de mensajería y domicilios.

Vehículos de personas con discapacidad.

Autos eléctricos sin restricciones.

Multas y sanciones

Quienes infrinjan la medida de restricción se exponen a una multa significativa de COP 630.000 y a la inmovilización del vehículo por no respetar las normas del Día Sin Carro y Sin Moto.

