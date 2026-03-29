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Movilidad eléctrica en Bogotá: el reto ahora es que sus buses no se queden sin energía

La ciudad es pionera en la adquisición de buses eléctricos y avanza hacia la meta de un transporte público de cero emisiones. Pero al igual que otras ciudades, enfrenta el reto de construir la infraestructura de recarga con la potencia necesaria para mantenerlos en movimiento. El lío: una disponibilidad energética en entredicho.

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Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
29 de marzo de 2026 - 03:00 p. m.
La movilidad eléctrica en Bogotá entra en una nueva fase: asegurar la energía
La movilidad eléctrica en Bogotá entra en una nueva fase: asegurar la energía
Foto: Richard Alberto León Muñoz

Soplan vientos de movilidad sostenible en Bogotá. Su potencia se siente con fuerza no solo en el país, sino en la región. Este viernes, en la bahía de la ensambladora Marcopolo, la ciudad presentó los primeros 68 buses eléctricos ensamblados en Colombia, de un grupo de 269 que se incorporarán progresivamente al sistema Transmilenio, el cual ya cuenta con casi 1.300 buses eléctricos rodando en las calles, convirtiendo a Bogotá en la segunda ciudad de América Latina en la carrera por este ascenso tecnológico.

El esplendor de estos automotores...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
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