Movilidad eléctrica en Bogotá: el reto ahora es que sus buses no se queden sin energía

La movilidad eléctrica en Bogotá entra en una nueva fase: asegurar la energía Foto: Richard Alberto León Muñoz

Soplan vientos de movilidad sostenible en Bogotá. Su potencia se siente con fuerza no solo en el país, sino en la región. Este viernes, en la bahía de la ensambladora Marcopolo, la ciudad presentó los primeros 68 buses eléctricos ensamblados en Colombia, de un grupo de 269 que se incorporarán progresivamente al sistema Transmilenio, el cual ya cuenta con casi 1.300 buses eléctricos rodando en las calles, convirtiendo a Bogotá en la segunda ciudad de América Latina en la carrera por este ascenso tecnológico.

El esplendor de estos automotores...