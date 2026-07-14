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En VivoActualizado hace 40 minutos

Movilidad en Bogotá: choque en la avenida Ciudad de Cali y la avenida Chile

Para planear mejor su ruta este 14 de julio de 2026, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa, cómo opera Transmilenio y las novedades en las principales vías.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
14 de julio de 2026 - 10:28 a. m.
Conozca las novedades de la movilidad este 14 de julio de 2026.
Conozca las novedades de la movilidad este 14 de julio de 2026.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Para planear mejor su ruta este 14 de julio de 2026 y llegar a tiempo a sus destinos, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Actualización claveHace 5 horas

Choque afecta la movilidad

A las 5:29 a.m. se registró el choque entre un tractocamión y un camión, en la Av. Cali con Av. Chile, sentido norte-sur. Se genera afectación de la intersección.

Actualización claveHace 5 horas

Pico y placa para este 14 de julio

Para este 14 de julio, la restricción aplica para vehículos que terminan en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en nueve y cero.

Actualización claveHace 6 horas

Transmilenio inicia operación

El sistema empieza operación con normalidad.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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