Movilidad en Bogotá: choque en la avenida Ciudad de Cali y la avenida Chile

Conozca las novedades de la movilidad este 14 de julio de 2026. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Para planear mejor su ruta este 14 de julio de 2026 y llegar a tiempo a sus destinos, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

A las 5:29 a.m. se registró el choque entre un tractocamión y un camión, en la Av. Cali con Av. Chile, sentido norte-sur. Se genera afectación de la intersección.

Para este 14 de julio, la restricción aplica para vehículos que terminan en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en nueve y cero.

El sistema empieza operación con normalidad.