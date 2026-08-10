Movilidad hoy, 10 de agosto: así está el tráfico en las vías de Bogotá

Trancones en Bogotá, y vehículos con placas en mal estado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 10 de agosto y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Camioneta varada en la localidad de Suba, en la Autopista Norte con calle 209. Grupo guía en el punto atendiendo la novedad se gestiona grúa para su retiro.

Continúa la reparación de la tubería Tibitoc–Usaquén. Hay cierre de un carril de la carrera 9, sentido norte-sur, entre calles 131 y 127C.

Vías alternas: calle 134 y carrera 19.

Pico y placa para hoy Para este 10 de agosto, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 1-2-3-4-5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 5 y 6.

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.