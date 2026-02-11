Movilidad hoy 11 de febrero: Bloqueos en el centro y congestión en la calle 80

Aspectos de la movilidad en la avenida de las américas cerca al sector de Marsella durante el día sin carro y un día antes de la imposición de la medida Foto: El Espectador - José Vargas

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 11 de febrero y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy

Para este 11 de febrero, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 6-7-8-9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 7 y 8.

Vehículo escolar varado en la localidad de Engativá, en la Calle 80 con Av. Boyacá, en sentido Occidente - Oriente. Se presenta fuerte congestión en el corredor.

Se presenta bloqueo en la Calle 9 con carrera 6, debido a manifestación. Se realiza cierre vial con Calle 12 con carrera 6.

Siniestro entre automóvil y motociclista, en la localidad de Rafael Uribe, en la Carrera 10 con diagonal 45 Sur, en sentido Norte - Sur. Por la novedad se registra congestión vehicular.

El sistema empieza a operar con normalidad y sin novedades que afecten el servicio.