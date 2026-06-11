Movilidad hoy, 11 de junio: varios semáforos fuera de servicio

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 11 de junio y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.
Varios semáforos fuera de servicio
Se encuentran fuera de servicio los siguientes semáforos:
- NQS con calle 8 Sur
- Calle 13 con carrera 39
- Carrera 7 con calle 12
- Carrera 7 con Av. Pepe Sierra
Pico y placa para hoy Para este 11 de junio, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 6-7-8-9-0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 3 y 4.
Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.