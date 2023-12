Movilidad hoy, 12 de diciembre: así está el tráfico en las vías de Bogotá

"Para el control en vía, se contará con 1.140 unidades de tránsito (agentes civiles, Grupo Guía y seccional de Tránsito y Transporte Policía Metropolitana de Bogotá) y en la regulación del tránsito y 60 de puestos de control", señaló el Distrito. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 12 de diciembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy Para este 12 de diciembre, la restricción aplica para vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 9 y 0.

Cierre de carriles en la Avenida 68 Como parte de las obras de la troncal de Transmilenio por la Avenida 68, la secretaría de Movilidad autorizó el cierre de dos carriles sentido sur-norte, entre la Av. Calle 53 y la Av. Calle 63. El cierre se extenderá hasta mayo del próximo año. Los usuarios continuarán transitando por los tres carriles que quedarán habilitados, un carril en contraflujo por la calzada rápida occidental y dos carriles sobre la calzada oriental.

Desde las 5:30 a.m. inició el contraflujo en la Av. de las Américas como medida para descongestionar el tráfico en el Occidente de Bogotá. Recuerde que esta medida funciona de lunes a viernes de 5:30 a.m a 9:00 a.m.

El Sistema opera, en el momento, sin novedades que afecten la prestación del servicio.