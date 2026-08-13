Movilidad hoy, 13 de agosto: fallas en algunos semáforos de la ciudad Foto: Cristian Garavito

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 13 de agosto y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Se registran fallas en la intersección semafórica de la Carrera 10 con Calle 2, en la localidad de Santa Fe y en la Av. Villavicencio con Calle 48 sur, en la localidad de Usme. Equipo de semaforización en desplazamiento.

Pico y placa para hoy Para este 13 de agosto, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 6-7-8-9-0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 1 y 2.

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.