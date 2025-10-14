Movilidad hoy, 14 de octubre: así está el tráfico en las vías de Bogotá

Trancones en el sector de Venecia al sur de Bogotá debido a las obras viales de la zona para el futuro puente de la av 68 con autopista sur Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 14 de octubre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Se registra alto flujo vehicular con tránsito lento en la intersección de la Av. Américas y Calle 13. Secretaría de Movilidad tiene paso habilitado de manera controlada en la localidad de Puente Aranda.

Sobre la 1:10 de la mañana, se presentó un accidente fatal en la transversal 54 con calle 114, localidad de Suba. Según información de la Secretaría de Movilidad, un conductor terminó sumergido con el vehículo en el río. Las labores de búsqueda fueron apoyadas por Bomberos de la estación Ferias, con apoyo de los Equipos de Salvamento y Rescate Acuático y de Aeronaves No Tripuladas. Sin embargo, no se encontró el cuerpo con vida. Las labores de criminalística se extendieron hasta las 4:27 a. m.

Se hace navegación con bote, escombreo del fondo del afluente y sobrevuelo con drones, sin resultados positivos. pic.twitter.com/QOV0KkK8cp — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) October 14, 2025

Pico y placa para hoy Para este 14 de octubre, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 1-2-3-4-5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 1 y 2.

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.