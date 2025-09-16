No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bogotá

Movilidad en Bogotá

En VivoActualizado hace 15 minutos

Movilidad, hoy 16 de septiembre: fluye el tránsito en puntos de protesta

Para planear mejor su ruta este 16 de septiembre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
16 de septiembre de 2025 - 11:30 a. m.
Protesta de motociclistas en Bogotá por la prohibición del parrillero hombre los fines de semana
Protesta de motociclistas en Bogotá por la prohibición del parrillero hombre los fines de semana
Foto: El Espectador - José Vargas
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 16 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Actualización claveHace 5 horas

Fluye la movilidad a pesar de convocatoria de protestas

En cabeza del concejal “de los conductores” como se denomina Julián Forero’, Fuchi’, este martes 16 de septiembre, a partir de las 5:00 A. M. y 7:00 A.M. se realizará una movilización donde participarán algunos conductores de distintos gremios como motociclistas, domiciliarios, transportadores de carga, rutas escolares, de plataformas de transporte, entre otros.

A esta hora la movilidad fluye en los al menos siete puntos de concentración donde se desarrollarán las marchas:

  1. Avenida Ciudad de Cali con Avenida Suba
  2. Calle 95 con carrera 15
  3. Biblioteca Virgilio Barco
  4. Carrera 11 con calle 69
  5. Plaza de Bolívar
  6. Centro Mayor
  7. Autopista sur con Avenida Villavicencio

Pico y placa para hoy Para este 16 de septiembre, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 1-2-3-4-5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 3 y 4.

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias Bogotá Hoy

Bogotá hoy

Movilidad en Bogotá

Así va la movilidad en Bogotá

Pico y Placa para hoy

Transmilenio

 

enriqueparra1978(84821)Hace 1 minuto
Las secretarias de movilidad se han convertido en negocios de unos cuantos que se han aprovechado de la tercerización para llenarse los bolsillos de dinero. La mala aplicación de la ley, la expedición de normas que impiden la movilidad en una sociedad paralizada por los trancones, la interpretación amañada de las sentencias de la Corte, el robo y/o desviación de los dineros de la semaforización que impiden que los flujos sean más fáciles de manejar, ha generado estas protestas y el caos.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar