Movilidad, hoy 16 de septiembre: fluye el tránsito en puntos de protesta

Protesta de motociclistas en Bogotá por la prohibición del parrillero hombre los fines de semana Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 16 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

En cabeza del concejal “de los conductores” como se denomina Julián Forero’, Fuchi’, este martes 16 de septiembre, a partir de las 5:00 A. M. y 7:00 A.M. se realizará una movilización donde participarán algunos conductores de distintos gremios como motociclistas, domiciliarios, transportadores de carga, rutas escolares, de plataformas de transporte, entre otros.

A esta hora la movilidad fluye en los al menos siete puntos de concentración donde se desarrollarán las marchas:

Avenida Ciudad de Cali con Avenida Suba Calle 95 con carrera 15 Biblioteca Virgilio Barco Carrera 11 con calle 69 Plaza de Bolívar Centro Mayor Autopista sur con Avenida Villavicencio

Pico y placa para hoy Para este 16 de septiembre, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 1-2-3-4-5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 3 y 4.

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.