Movilidad 18 de febrero: cierre en la AutoNorte con calle 209 por escape de gas

Para planear mejor su ruta este 18 de febrero, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Redacción Bogotá
18 de febrero de 2026 - 11:36 a. m.
Trancones en Bogotá, y vehículos con placas en mal estado.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 18 de febrero y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Actualización claveHace 5 horas

Cierre en la AutoNorte con calle 209 por escape de gas

Continúan las labores de inspección en la Autopista Norte con calle 209, luego de registrarse en horas de la noche del martes un daño en las tuberías de gas. El cierre preventivo se mantiene y agentes civiles realizan el desvío de vehículos.

Actualización claveHace 6 horas

05:36 a.m.: Siniestro vial en la localidad de Teusaquillo

Se reporta siniestro vial en la localidad de Teusaquillo, entre automóvil y motociclista en la Av. NQS con Av. El Dorado, sentido sur-norte. Fue asignada una ambulancia para la atención del herido.

Pico y placa para hoy Para este 18 de febrero, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 1-2-3-4-5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en nueve y cero (9-0).

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.

