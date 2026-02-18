Movilidad 18 de febrero: cierre en la AutoNorte con calle 209 por escape de gas

Trancones en Bogotá, y vehículos con placas en mal estado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 18 de febrero y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Continúan las labores de inspección en la Autopista Norte con calle 209, luego de registrarse en horas de la noche del martes un daño en las tuberías de gas. El cierre preventivo se mantiene y agentes civiles realizan el desvío de vehículos.

[06:24 a.m.] 🚧 #AEstaHora | Se mantiene el cierre vial en la autopista Norte con calle 209, por el daño de una tubería de gas. Agentes Civiles vigilan y monitorean el tránsito seguro de los ciudadanos por esta zona. https://t.co/lp6B7IMUat pic.twitter.com/u16Piv8Fv2 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 18, 2026

Se reporta siniestro vial en la localidad de Teusaquillo, entre automóvil y motociclista en la Av. NQS con Av. El Dorado, sentido sur-norte. Fue asignada una ambulancia para la atención del herido.

Pico y placa para hoy Para este 18 de febrero, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 1-2-3-4-5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en nueve y cero (9-0).

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.