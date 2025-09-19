No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Movilidad hoy, 19 de septiembre: así está el tráfico en las vías de Bogotá

Para planear mejor su ruta este 19 de septiembre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
19 de septiembre de 2025 - 11:32 a. m.
Trancones en el sector de Venecia al sur de Bogotá debido a las obras viales de la zona para el futuro puente de la av 68 con autopista sur
Trancones en el sector de Venecia al sur de Bogotá debido a las obras viales de la zona para el futuro puente de la av 68 con autopista sur
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 19 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy Para este 19 de septiembre, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 6-7-8-9-0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en nueve y cero (9-0).

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
