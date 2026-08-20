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En VivoActualizado hace 15 minutos

Movilidad hoy, 20 de agosto: siniestro entre bus y automóvil afecta la Autopista Sur

Para planear mejor su ruta este 20 de agosto, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

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Redacción Bogotá
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20 de agosto de 2026 - 11:21 a. m.
El nuevo carril preferencial de la calle 63 operaría todos los días, las 24 horas, según el proyecto de resolución.
El nuevo carril preferencial de la calle 63 operaría todos los días, las 24 horas, según el proyecto de resolución.
Foto: Movilidad
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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 20 de agosto y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy Para este 20 de agosto, la restricción aplica para vehículos 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 3 y 4.

Hace 5 horas

Siniestro entre bus y automóvil afecta la Autopista Sur

Siniestro entre bus y automóvil afecta la Autopista Sur

Se registra un siniestro vial entre un bus y un automóvil en la Autopista Sur con carrera 61A, en la localidad de Kennedy, en sentido occidente-oriente.

Una unidad de Tránsito fue asignada para atender la emergencia. Se recomienda transitar con precaución por el sector mientras se normaliza la movilidad.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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