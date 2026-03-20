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Movilidad hoy, 20 de marzo: accidente en la av. El Dorado; así está el tráfico en las vías

Para planear mejor su ruta este viernes 20 de marzo, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

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Redacción Bogotá
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20 de marzo de 2026 - 11:12 a. m.

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Av. El Dorado tras accidente en la madrugada de este viernes.
Av. El Dorado tras accidente en la madrugada de este viernes.
Foto: Archivo Particular
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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este viernes 20 de marzo y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Actualización claveHace 7 horas

Siniestro vial en El Dorado

Siniestro vial en la localidad de Fontibón, entre dos automóviles en la Av. El Dorado con carrera 112, sentido oriente-occidente.

Actualización claveHace 7 horas

Pico y placa

Pico y placa para hoy Para este viernes 20 de marzo, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 1 y 2.

Hace 7 horas

Transmilenio arranca servicio

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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