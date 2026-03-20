Movilidad hoy, 20 de marzo: accidente en la av. El Dorado; así está el tráfico en las vías

Av. El Dorado tras accidente en la madrugada de este viernes. Foto: Archivo Particular

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este viernes 20 de marzo y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Siniestro vial en la localidad de Fontibón, entre dos automóviles en la Av. El Dorado con carrera 112, sentido oriente-occidente.

[06:06 a.m.] #GestiónDelTráfico | 🧑‍✈️ Agentes civiles realizan una verificación del corredor Av. El Dorado al occidente y registra óptimas condiciones de movilidad.



✅El siniestro registrado a la altura de la carrera 112, fue atendido y los vehículos retirados de la vía. https://t.co/0oTEa5Mod6 pic.twitter.com/H8PDqqtAeO — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 20, 2026

Pico y placa para hoy Para este viernes 20 de marzo, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 1 y 2.

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.