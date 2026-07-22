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Movilidad hoy, 22 de julio: choques y fallas semafóricas marcan el inicio de la jornada

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Redacción Bogotá
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22 de julio de 2026 - 11:54 a. m.
Trancones en Bogotá, y vehículos con placas en mal estado.
Trancones en Bogotá, y vehículos con placas en mal estado.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 22 de julio y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Actualización claveHace 5 horas

Choques simples y fallas semafóricas marcan el inicio de la jornada

Secretaría de Movilidad reporta a esta hora dos novedades en la movilidad:

  • Falla semafórica en la intersección de la Av. Guayacanes con Av. Bosa.
  • Choque con lesionado en Fontibón
  • Choque simple en Rafael Uribe Uribe
  • Choque simple en la Av. Calle 80

Pico y placa para hoy Para este 22 de julio, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 1-2-3-4-5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 3 y 4.

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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