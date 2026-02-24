Movilidad hoy, 24 de febrero: así está el tráfico en las vías de Bogotá

Trancones en el sector de Venecia al sur de Bogotá debido a las obras viales de la zona para el futuro puente de la av 68 con autopista sur Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 24 de febrero y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Siniestro entre camión y motociclista en la Autopista Sur con Av. Villavicencio, en sentido occidente - oriente. Unidad de Tránsito y ambulancia asignada.

Taxi varado en la localidad de Tunjuelito, en la Av. Gaitán Cortés con Av. Boyacá, sentido Norte - Sur. Unidad de Tránsito y grúa asignadas.

Pico y placa para hoy Para este 24 de febrero, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 1-2-3-4-5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en nueve y cero (9-0).

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.