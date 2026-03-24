Movilidad hoy, 24 de marzo: así está el tráfico en las vías de Bogotá

Trancones en el sector de Venecia al sur de Bogotá debido a las obras viales de la zona para el futuro puente de la av 68 con autopista sur Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 24 de marzo y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy Para este 24 de marzo, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 1-2-3-4-5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 7 y 8.

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.

Siniestro vial en la localidad de Fontibón, entre bus zonal y tractocamión en la Calle 13 con carrera 128, sentido oriente-occidente. Grupo guía en el punto.

[06:24 a.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial en la localidad de Fontibón, entre bus zonal y tractocamión en la Av. Centenario (Calle 13) con carrera 128, sentido oriente-occidente. Grupo guía en el punto, @TransitoBta asignada.



❌ Paso restringido. pic.twitter.com/E19wg6ko22 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 24, 2026

Siniestro vial en la localidad de Fontibón, entre camión y motociclista en la Av. Cali con Calle 21, sentido sur-norte. Se registra congestión vehicular en el sector.