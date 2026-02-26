Publicidad

Movilidad hoy 26 de febrero: fuerte congestión en la calle 80 y autopista Sur

Para planear mejor su ruta este 26 de febrero, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Redacción Bogotá
26 de febrero de 2026 - 11:35 a. m.
Foto: El Espectador - José Vargas
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 26 de febrero y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy

Para este 26 de febrero, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 3 y 4.

Actualización claveHace 5 horas

Manifestación en la Av. Boyacá

A la hora, un grupo de personas en la vía afecta la circulación del tránsito en la Av. Boyacá con calle 12, sentido sur-norte.

Rutas TransMiZonal afectadas:

K329

K333

K700

Actualización claveHace 5 horas

Bus varado en la autopista Sur

Vehículos varados en la autopista Sur: bus varado, Autosur con carrera 73, Occ-Ori; y camión varado, Autosur con carrera 73I, Occ-Ori.

Actualización claveHace 7 horas

Transmilenio empieza operación

El sistema empieza operación con normalidad.

