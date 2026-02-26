Movilidad hoy 26 de febrero: fuerte congestión en la calle 80 y autopista Sur

Autopista sur. Foto: El Espectador - José Vargas

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 26 de febrero y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy

Para este 26 de febrero, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 3 y 4.

A la hora, un grupo de personas en la vía afecta la circulación del tránsito en la Av. Boyacá con calle 12, sentido sur-norte.

Rutas TransMiZonal afectadas:

K329

K333

K700

Vehículos varados en la autopista Sur: bus varado, Autosur con carrera 73, Occ-Ori; y camión varado, Autosur con carrera 73I, Occ-Ori.

El sistema empieza operación con normalidad.