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En VivoActualizado hace 43 minutos

Movilidad hoy, 27 de julio: volcamiento de bus deja 20 heridos en la vía Tunja-Bogotá

Para planear mejor su ruta este 27 de julio, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

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Redacción Bogotá
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27 de julio de 2026 - 11:08 a. m.
La movilidad continúa reducida a medio carril en la vía Tunja-Bogotá, a la altura del sector Alto del Tigre, tras el volcamiento de un bus que dejó 20 personas lesionadas.
La movilidad continúa reducida a medio carril en la vía Tunja-Bogotá, a la altura del sector Alto del Tigre, tras el volcamiento de un bus que dejó 20 personas lesionadas.
Foto: Archivo particular
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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 27 de julio y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy: para este 27 de julio, la restricción aplica a los vehículos particulares terminados en 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. Y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica a los taxis con placa terminada en 1 y 2.

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Por Redacción Bogotá

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