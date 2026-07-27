Movilidad hoy, 27 de julio: volcamiento de bus deja 20 heridos en la vía Tunja-Bogotá

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 27 de julio y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.
Pico y placa para hoy: para este 27 de julio, la restricción aplica a los vehículos particulares terminados en 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. Y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica a los taxis con placa terminada en 1 y 2.
Accidente de bus mantiene paso restringido en la vía Tunja-Bogotá
La movilidad continúa reducida a medio carril en el sector Alto del Tigre, entre Suesca y Chocontá, tras el volcamiento de un bus intermunicipal.
De acuerdo con el reporte preliminar, al menos 20 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales. Las autoridades atienden la emergencia.
Transmilenio reportó inicio de operaciones sin novedades