Movilidad hoy, 28 de julio: así avanza la jornada

El sistema inició la jornada de este martes 28 de julio, con corte a las 4:30 a. m., sin novedades operativas que afecten la prestación del servicio. Foto: Transmizonal

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 28 de julio y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy:

Para este 28 de julio, la restricción aplica para vehículos 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 3 y 4.

El sistema inició la jornada de este martes 28 de julio, con corte a las 4:30 a. m., sin novedades operativas que afecten la prestación del servicio.

TransMilenio invitó a los usuarios a mantenerse informados a través de sus cuentas oficiales y verificadas en redes sociales para conocer cualquier novedad durante la jornada.