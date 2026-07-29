Movilidad hoy, 29 de julio: fatal siniestro vial afecta la movilidad en la autopista Sur

Se registra un siniestro vial con fatalidad entre un tractocamión y un motociclista en la autopista Sur con carrera 75, en la localidad de Ciudad Bolívar, en sentido Soacha-Bogotá. Foto: Archivo Particular

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 29 de julio y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy: Para este 29 de julio, la restricción aplica para vehículos 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 5 y 6.

Se registra un siniestro vial con fatalidad entre un tractocamión y un motociclista en la autopista Sur con carrera 75, en la localidad de Ciudad Bolívar, en sentido Soacha-Bogotá.

La emergencia genera afectaciones a la movilidad en este corredor. Las autoridades recomiendan tomar como vías alternas la avenida Bosa, la avenida Agoberto Mejía o la avenida Ciudad de Cali mientras se atiende la situación.

Se presenta un siniestro vial entre dos motociclistas en la avenida Agoberto Mejía con avenida Primero de Mayo, en sentido norte-sur, en la localidad de Kennedy.

La emergencia genera afectación en el giro desde la avenida Primero de Mayo para tomar hacia el sur. Autoridades atienden la situación y recomiendan a los conductores transitar con precaución por el sector.

El sistema comenzó la jornada de este miércoles 29 de julio sin novedades operativas que afecten la prestación del servicio, de acuerdo con el reporte de las 4:31 a. m.

Por ahora, tampoco se registran novedades en las principales vías de Bogotá. TransMilenio recomendó a los usuarios mantenerse atentos a sus canales oficiales y verificados en redes sociales para conocer cualquier cambio durante la jornada.