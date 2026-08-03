Movilidad hoy, 3 de agosto: así está el tráfico en las vías de Bogotá

Trancones en Bogotá, y vehículos con placas en mal estado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 3 de agosto y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

A esta hora se registra falla semafórica en la localidad de Antonio Nariño, más exactamente en la intersección de la Av. Carrera 10 con calle 2 sur. Grupo de semaforización adelanta acciones correctivas para restablecer el servicio. Agentes civiles en desplazamiento para apoyar la gestión del tráfico.

Secretaría de Movilidad reporta un choque entre dos automóviles en la Av. Calle 13 con carrera 128. Se genera fuerte congestión vehicular para salir de la ciudad por este corredor vial.

Siniestro vial en la localidad de Fontibón, entre dos automóviles en la Av. Centenario con carrera 128, sentido oriente-occidente. Asignan unidad de policía de tránsito.

Pico y placa para hoy Para este 3 de agosto, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 6-7-8-9-0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en tres y cuatro (3 y 4).

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.