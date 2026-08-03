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Movilidad hoy, 3 de agosto: así está el tráfico en las vías de Bogotá

Para planear mejor su ruta este 3 de agosto, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
03 de agosto de 2026 - 11:21 a. m.
Trancones en Bogotá, y vehículos con placas en mal estado.
Trancones en Bogotá, y vehículos con placas en mal estado.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 3 de agosto y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Actualización claveHace 6 horas

Falla semafórica en Antonio Nariño

A esta hora se registra falla semafórica en la localidad de Antonio Nariño, más exactamente en la intersección de la Av. Carrera 10 con calle 2 sur. Grupo de semaforización adelanta acciones correctivas para restablecer el servicio. Agentes civiles en desplazamiento para apoyar la gestión del tráfico.

Actualización claveHace 7 horas

5:32 a. m.: siniestro vial en la Calle 13

Secretaría de Movilidad reporta un choque entre dos automóviles en la Av. Calle 13 con carrera 128. Se genera fuerte congestión vehicular para salir de la ciudad por este corredor vial.

Actualización claveHace 7 horas

5:13 a. m.: Siniestro vial en la localidad de Fontibón

Siniestro vial en la localidad de Fontibón, entre dos automóviles en la Av. Centenario con carrera 128, sentido oriente-occidente. Asignan unidad de policía de tránsito.

Pico y placa para hoy Para este 3 de agosto, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 6-7-8-9-0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en tres y cuatro (3 y 4).

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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