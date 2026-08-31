Movilidad hoy, 31 de agosto: caos por monumental trancón en los nuevos puentes de Venecia

La infraestructura contará con tres ramales y cerca de un kilómetro de longitud, diseñada para soportar tanto buses de TransMilenio como tráfico mixto. Foto: IDU

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este lunes 31 de agosto y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Persiste la congestión vehícular sobre la autopista sur a la altura de los nuevos puentes de Venecia generando retrasos en la operación.

Continúan las labores del personal de Transmilenio y gestores de tráfico agilizando el paso para mejorar las condiciones de movilidad.

Finalizan labores de criminalística. Se levanta el cierre vial y se habilita nuevamente el tránsito sobre la Av. Américas.

Se confirma siniestro vial con fatalidad en la localidad de Kennedy, entre motociclista y peatón en la Av. Américas con Av. Boyacá, sentido oriente-occidente.

Se suspende el contraflujo de la Av. Américas.

Vías alternas: Calle 13 y Av. 1 de Mayo.

A la hora contúa alta congestión vehículos sobre la autopista sur a la altura de los nuevos puentes de Venecia generando retrasos en la operación. En el lugar hace presencia personal de TransMilenio y gestores de tráfico agilizando el paso.

Para este lunes 31 de agosto, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8,9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 1 y 2.

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.