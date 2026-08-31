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En VivoActualizado hace 21 segundos

Movilidad hoy, 31 de agosto: caos por monumental trancón en los nuevos puentes de Venecia

Para planear mejor su ruta este lunes 31 de agosto, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
31 de agosto de 2026 - 12:51 p. m.
La infraestructura contará con tres ramales y cerca de un kilómetro de longitud, diseñada para soportar tanto buses de TransMilenio como tráfico mixto.
La infraestructura contará con tres ramales y cerca de un kilómetro de longitud, diseñada para soportar tanto buses de TransMilenio como tráfico mixto.
Foto: IDU
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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este lunes 31 de agosto y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Actualización claveHace 5 horas

Sigue el trancón en la Autosur

Persiste la congestión vehícular sobre la autopista sur a la altura de los nuevos puentes de Venecia generando retrasos en la operación.

Continúan las labores del personal de Transmilenio y gestores de tráfico agilizando el paso para mejorar las condiciones de movilidad.

Actualización claveHace 5 horas

Actualización siniestro Amércias

Finalizan labores de criminalística. Se levanta el cierre vial y se habilita nuevamente el tránsito sobre la Av. Américas.

Actualización claveHace 6 horas

Siniestro en Kennedy

Se confirma siniestro vial con fatalidad en la localidad de Kennedy, entre motociclista y peatón en la Av. Américas con Av. Boyacá, sentido oriente-occidente.

Se suspende el contraflujo de la Av. Américas.

Vías alternas: Calle 13 y Av. 1 de Mayo.

Actualización claveHace 6 horas

Congestión en la Autosur

A la hora contúa alta congestión vehículos sobre la autopista sur a la altura de los nuevos puentes de Venecia generando retrasos en la operación. En el lugar hace presencia personal de TransMilenio y gestores de tráfico agilizando el paso.

Actualización claveHace 6 horas

Pico y placa

Para este lunes 31 de agosto, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8,9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 1 y 2.

Actualización claveHace 6 horas

Transmilenio arranca servicio con novedades

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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