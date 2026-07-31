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Movilidad hoy, 31 de Julio: así está el tráfico en las vías de Bogotá

Para planear mejor su ruta este 31 de julio, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

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Redacción Bogotá
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31 de julio de 2026 - 11:18 a. m.
Por el momento, la operación avanza con normalidad en todas las troncales y estaciones. TransMilenio recomendó a los usuarios mantenerse informados a través de sus canales oficiales y verificados para conocer cualquier novedad durante el transcurso del día.
Por el momento, la operación avanza con normalidad en todas las troncales y estaciones. TransMilenio recomendó a los usuarios mantenerse informados a través de sus canales oficiales y verificados para conocer cualquier novedad durante el transcurso del día.
Foto: Transmizonal
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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 31 de julio y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy Para este 31 de julio, la restricción aplica para vehículos 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en nueve y cero 9 y 0.

Actualización claveHace 6 horas

TransMilenio inicia operación sin novedades este viernes

El sistema comenzó la jornada de este viernes 31 de julio sin novedades operativas que afecten la prestación del servicio.

Por el momento, la operación avanza con normalidad en todas las troncales y estaciones. TransMilenio recomendó a los usuarios mantenerse informados a través de sus canales oficiales y verificados para conocer cualquier novedad durante el transcurso del día.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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