Movilidad hoy, 4 de agosto: así está el tráfico en las vías de Bogotá

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Las obras del Metro siguen transformando la movilidad de Bogotá y obligan a modificar recorridos de TransMiZonal. Foto: Transmizonal

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este (día) de (mes) y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy

Para este 4 de agosto, la restricción aplica para vehículos 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 5 y 6.

TransMilenio inicia operación sin novedades este martes

El sistema comenzó la jornada de este martes 4 de agosto sin novedades operativas que afecten la prestación del servicio, según el reporte.

Por ahora, la operación avanza con normalidad en las troncales y estaciones. TransMilenio recomendó a los usuarios mantenerse atentos a sus canales oficiales y verificados para conocer cualquier novedad durante el transcurso del día.