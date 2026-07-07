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Movilidad hoy, 7 de julio: Bogotá amanece con trancones en la Caracas con Villavicencio

Para planear mejor su ruta este martes 7 de julio, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

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Redacción Bogotá
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07 de julio de 2026 - 11:18 a. m.

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Trancones en Bogotá, y vehículos con placas en mal estado.
Trancones en Bogotá, y vehículos con placas en mal estado.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este martes 7 de julio y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Actualización claveHace 5 horas

Trancón en la Caracas

Debido a obras en la vía (PMT) de la Autopista al Llano con Av. Caracas, genera afectación en ambos sentidos de la vía.

Actualización claveHace 5 horas

Pico y placa para hoy

Para este martes 7 de julio, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en siete y ocho (7 y 8).

Actualización claveHace 5 horas

Transmilenio empieza operación

El sistema empieza operación con normalidad.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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