Movilidad hoy, 7 de julio: Bogotá amanece con trancones en la Caracas con Villavicencio

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este martes 7 de julio y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.
Trancón en la Caracas
Debido a obras en la vía (PMT) de la Autopista al Llano con Av. Caracas, genera afectación en ambos sentidos de la vía.
Pico y placa para hoy
Para este martes 7 de julio, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en siete y ocho (7 y 8).
Transmilenio empieza operación
El sistema empieza operación con normalidad.