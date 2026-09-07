Movilidad hoy, 7 de septiembre: así está el tráfico en las vías de Bogotá

Trancones en el sector de Venecia al sur de Bogotá debido a las obras viales de la zona para el futuro puente de la av 68 con autopista sur Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 7 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy Para este 7 de septiembre, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 6-7-8-9-0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.