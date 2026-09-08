Movilidad hoy, 8 de septiembre: así está el tráfico en las vías de Bogotá

Este martes 8 de septiembre, el sistema opera con normalidad y sin novedades que afecten la prestación del servicio. Foto: Movilidad

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 8 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy Para este 8 de septiembre, la restricción aplica para vehículos 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m.. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en .5 y 6.

TransMilenio inicia operación sin novedades este martes

TransMilenio informó que, con corte a las 4:31 a. m. de este martes 8 de septiembre, el sistema opera con normalidad y sin novedades que afecten la prestación del servicio.

Las autoridades recomiendan a los usuarios consultar los canales oficiales del sistema para conocer cualquier cambio durante la jornada.