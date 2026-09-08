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Movilidad hoy, 8 de septiembre: así está el tráfico en las vías de Bogotá

Para planear mejor su ruta este 8 de septiembre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

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Redacción Bogotá
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08 de septiembre de 2026 - 11:40 a. m.

Actualizaciones clave

Este martes 8 de septiembre, el sistema opera con normalidad y sin novedades que afecten la prestación del servicio.
Este martes 8 de septiembre, el sistema opera con normalidad y sin novedades que afecten la prestación del servicio.
Foto: Movilidad
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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 8 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy Para este 8 de septiembre, la restricción aplica para vehículos 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m.. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en .5 y 6.

Actualización claveHace 6 horas

TransMilenio inicia operación sin novedades

TransMilenio inicia operación sin novedades este martes

TransMilenio informó que, con corte a las 4:31 a. m. de este martes 8 de septiembre, el sistema opera con normalidad y sin novedades que afecten la prestación del servicio.

Las autoridades recomiendan a los usuarios consultar los canales oficiales del sistema para conocer cualquier cambio durante la jornada.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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