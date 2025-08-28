Movilidad hoy: colapso en la Autosur por fuga de gas en el municipio de Soacha

Varios conductores tuvieron que guardar sus carros ante las extorsiones en Soacha Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más.

Para planear mejor su ruta este jueves 28 de agosto y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy

Para este jueves 28 de agosto, la restricción aplica para vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5 . Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 1 y 2.

La madrugada de este jueves 28 de agosto se reportó una fuga de gas propiciada por la rotura de un tubo en el municipio de Soacha. La situación derivó en el cierre preventivo de la Autopista sur en ambos sentidos, puntualmente entre el sector de Espumados y el sector de 3M, a la altura de la Autosur con calle 2.

“Los agentes de tránsito de la ciudad están orientando los desvíos pertinentes, mientras la empresa Vanti, Bomberos, la Dirección de Servicios Públicos y la Oficina de Gestión del Riesgo atienden de forma inmediata la situación”, confirmó el alcalde de Soacha Julián Sánchez.

Pese a los cierres, Transmilenio anunció que opera con normalidad. Sin embargo, la ruta alimentadora circular San Mateo tiene algunos retrasos.

Vías alternas

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, los desvíos con destino a Bogotá se están realizando por la vía Indumil-Canoas.

Por otro lado, los desvíos en el sentido que conduce a Girardot, se habilitó un contraflujo desde la calle 16 hasta el sector de Compartir.

Por otro lado, se habilitó el paso intermitente en el sentido Bogotá-Girardot, punto en el que habrá el paso intermitente de vehículos con cambio de sentido cada 10 minutos.